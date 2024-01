Napoli | il mercato estivo ha bruciato 50 milioni Corsport

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 15 gennaio 2024), ilha50. Lo scrive il Corriere dello sport con Antonio Giordano. Bisogna farsene una ragione, dando un’occhiata alla clessidra che sta sul tavolo: mancano sedici giorni al suono della sirena e quella che pareva una corsa contro il tempo – per fare in fretta, per domare l’emergenza – in realtà è stata trasformata in altro, una classica strategia per riflettere ed evitare di sbagliare (ancora). I rinforzi dell’estate scorsa o sono in infermeria (come Natan) o hanno lasciato perplessità (vedi Cajuste) o restano sistematicamente in panchina (modello Lindstrom): con cinquantacirca che sono stati bruciati, è il caso di prendersi una lunga pausa di riflessione. De Laurentiis che vuole fare: investire sulo rischiare ...