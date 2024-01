Napoli | domani le visite mediche di Traoré Sky Sport

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 15 gennaio 2024)sarà presto un giocatore del. Già qualche giorno fa si parlava delle possibilifissate per dopo la Supercoppa. Invece da quanto scrive Sky, confermato anche da Gianluca Di Marzio, l’esterno ex Sassuolo, potrebbe sostenere legià. “Il centrocampista ex Sassuolo, ora al Bournemouth, è pronto a tornare in Italia: previstelecon il“. #ledi #Traorè @Sky#calciomercato — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) January 15, 2024alin prestito con opzione per l’acquisto ...