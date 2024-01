Napoli | Aurelio De Laurentiis prepara la squadra del futuro

Leggi su dailynews24

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Indubbiamente ilche abbiamo visto in campo dall’inizio di questa stagione è ben diverso da quello dello scorso anno. Sarà per l’addio di mister Luciano Spalletti che ha saputo tirar fuori le migliori qualità della, sarà per la partenza del difensore sudcoreano Kim Min-Jae, l’11 in campo sembra non essere ancora riuscito a L'articolo