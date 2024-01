Mutuo 2024 | quando calano i tassi? Le ultime stime aggiornamento 15 GENNAIO

... visto che, come la maggior parte degli italiani, anche io ho un, la destinerò per pagarne ... Da 'Osservatorio Cittadino' del 14 gennaio, scritto da Luca Spezzaferri...da Facile.it, sono ancor più convenienti. Prendendo in considerazione un finanziamento standard di 126.000 euro da restituire in 25 anni, con un LTV del 70%, i migliori tassi fissi per un...IL 2023 È STATO un anno difficile e costoso per chi aveva un mutuo variabile sottoscritto per finanziare l’acquisto ...Real estate: cresce di 2 anni la durata dei mutui stipulati nell'anno appena trascorso. Raddoppia la preferenza per il variabile.