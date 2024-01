Musetti-Bonzi oggi in tv | orario | canale e diretta streaming Australian Open 2024

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Lorenzoaffronterà Benjaminal primo turno degli, primo slam stagionale. Il n°2 d’Italia ha mostrato segni di ripresa nella settimana che si è appena conclusa ad Adelaide, vincendo una buona partita contro Thompson e arrivando a un passo dal successo contro Bublik con diverse recriminazioni. La risalita del carrarino da qualche punto deve iniziare, ma questo esordio è tutt’altro che banale contro un giocatore che conosce bene i campi veloci all’aperto e può impensierire il nostro se non al meglio. TABELLONE PRINCIPALE PROGRAMMA E COPERTURA TV MONTEPREMIscenderanno in campo, lunedì 15 gennaio, all’01:00 della notte italiana. La copertura televisiva è affidata ad Eurosport, che trasmetterà il ...

