Muore dopo un volo dal balcone | addio all’avvocato e politico Massimo Golino

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoTragedia a Marcianise nel pomeriggio di domenica 14 gennaio quando, 53 anni, avvocato e, è decedutoessere precipitato dal terrazzo della sua abitazione situata in via Manzoni. Intorno alle 16, mentre in casa c’erano alcuni familiari, il 53enne è caduto dal terzo piano finendo nel cortile dell’edificio. Sul posto sono giunti i carabinieri per effettuare i rilievi. Non si esclude il gesto estremo. Sono stati fissati per oggi 15 gennaio alla Chiesa della Madonna della Libera a Marcianise i funerali: il feretro del professionista giungerà in chiesa alle 16, poi saranno celebrate le esequie. In tanti nella giornata di domenica hanno partecipato al dolore. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

