Muore d’infarto su volo Ita | aereo costretto a manovra d’emergenza

Leggi su thesocialpost

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Morto durante ilIta tra Roma e Buenos Aires: undella compagnia italiana Ita Airways, decollato dall’aeroporto di Roma Fiumicino, è statoa un atterraggionello scalo Carrasco di Montevideo, in Uruguay. IlIta sarebbe dovuto arrivare a Ezeiza alle 8.40 di domenica 14 gennaio, toccando di conseguenza il suolo albiceleste alle 12.15, secondo fonti aeroportuali argentine. L’incidente ha portato all’intervento della polizia aerea nazionale dell’Uruguay, che ha immediatamente iniziato le indagini per stabilire le cause del decesso e garantire che tutte le procedure legali fossero seguite. Il veliè rimasto a terra presso l’aeroporto Carrasco mentre gli accertamenti forensi erano in corso, e le autorità hanno stabilito l’intervento del tribunale ...