MOVIOLA Atalanta Frosinone | l’episodio chiave del match Serie A

(Di lunedì 15 gennaio 2024)arbitraledelvalido per la giornata diA TIM 2023/24:delladeltra, valido per la giornata dellaA 2023/24. Dirige la sfida l’arbitro Prontera.DEL5? RIGORE PER L’: Calcio di Lusuardi su Holm e penalty per l’. Alla battuta Koopmeiners.

L'episodio arbitrale chiave del match valido per la giornata di Serie A TIM 2023/24:- Frosinone L'episodio chiave delladel match trae Frosinone, valido per la giornata della Serie A 2023/24. Dirige la sfida l'arbitro Prontera. L'EPISODIO CHIAVE DEL ...... pensare che Di Bello sia maleducato, come sostenuto da Gasperini dopo Milan -. Inoltre, ... Il sistema chiede l'invasione della tv ma non vogliamo fare lain campo. Il Var deve essere ...Un solo cambio per Gian Piero Gasperini per la sfida di questa sera contro il Frosinone, valida per la ventesima giornata di Serie A. Accanto a De Ketelaere, confermato, ci ...L’episodio arbitrale chiave del match valido per la giornata di Serie A TIM 2023/24: moviola Atalanta-Frosinone L’episodio chiave della moviola del match tra Atalanta e Frosinone, valido per la giorna ...