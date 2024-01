Mourinho verso l’esonero? La clamorosa ipotesi della Roma

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Lasta seriamente pensando di esoneraredopo gli ultimi risultati. Ecco l’società giallorossa Come riportato da Repubblica, l’allenatoresarebbe vicina aldopo gli ultimi risultati: soprattutto dopo la batosta in quel di San Siro contro il Milan per 3-1. Se nel frattempo ci sono contatti continui tra i due Friedkin e la ceo Soulokou per decidere, dall’altra invece lesu un suo possibile sostituto sono tante: su tutte quelle di De Rossi e ovviamente il sogno Antonio Conte.

“L’arbitro mi preoccupa, lo abbiamo avuto tre volte come quarto uomo e la sensazione è che non abbia la stabilità emozionale per una gara di questa ... (calcioweb.eu)

La Roma sta seriamente pensando di esoneraredopo gli ultimi risultati. Ecco l'ipotesi della società giallorossa Come riportato da Repubblica, l'allenatore della Romasarebbe vicina all'esonero dopo gli ultimi risultati: soprattutto dopo la batosta in quel di San Siro contro il Milan per 3 - 1. Se nel frattempo ci sono contatti continui tra i ...Molto nota l'amicizia con Edoardo Bove , il centrocampista dicon cui è cresciuto fin ... Accettai questo compromesso, ma poi non ci fu: volevo dedicarmi al tennis a tempo pieno". Con la ...Si è soffermato sulle proteste verso gli arbitri in Italia, prendendo ad esempio il derby di Coppa Italia e il comportamento di Gianluca Mancini. All'ex giallorosso non è piaciuto per niente ...Mourinho è a rischio esonero: i Friedkin e la CEO Lina Souloukou a colloquio per decidere il futuro del tecnico portoghese.