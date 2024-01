Mourinho non è finito | ma alla Roma sì Sarà esonerato | i Friedkin devono solo capire quando

L'allenatore portoghese: "Non abbiamo il potenziale di chi lotta per il quarto posto" José Mourinho non è Harry Potter e se la Roma arriva quarta fa ... (sbircialanotizia)

Milan o, 15 gennaio 2024 – Terza vittoria di fila per il Milan che supera 3-1 la Roma al ‘Meazza’ e rafforza la terza posizione in classifica. A ... (ilfaroonline)

... nonostante qualche buona iniziativa e due o tre occasioni fallite o sventate da Maignan ,ha ...e ben poco partecipe al gioco (per la verità tutt'altro che frizzante) della squadra di un...Di sicuroè casuale chestia vivendo il momento più difficile sul piano del consenso. È più solo che mai. Adesso i critici e "los pasionarios" del giochismo, chesono sempre gli ...Ho la ragionevole certezza che Josè Mourinho non finirà la sua terza stagione alla Roma. Non possiedo informazioni di prima mano, non corro dietro alle indiscrezioni.Un mercato con pochi soldi, tanti infortuni, la classe arbitrale da eterna nemica. Chiacchiere. Perché Mourinho non prende esempio da Italiano che con una Fiorentina normale e con una rosa inferiore a ...