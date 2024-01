Mourinho esonero quote | per i bookie sarà addio tra la Roma e Mou

Il 3 - 1 di San Siro certifica la crisi giallorossa e ora ai dubbi della società si aggiungono quelli dei tifosi: scopriamo le quotesui principali siti di scommesse. COMPARAZIONE ...rifiuta l'idea di non poter essere più l'uomo che guida i romanisti. Ricorda le due finali europee consecutive, il lavoro fatto per far crescere in fretta ragazzini senza alcuna esperienza e ...I principali media sportivi parlano di un possibile esonero di José Mourinho. È arrivato il momento di sollevare lo “Special One” dal suo incarico Dite la vostra nei commenti!SERIE A - Il momento più difficile dell'era Mourinho a Roma. L'ambiente è stato scottato dall'eliminazione nel derby di Coppa Italia e la sconfitta di Milano ag ...