Mourinho | ecco perché non viene esonerato | scatterebbe una penale in suo favore Repubblica

(Di lunedì 15 gennaio 2024)nonuna clausola in suo. È quel che scrive il quotidiano lacosa ha scritto stamattina. Quel che ci si chiede a San Siro, stadio che in quasi un secolo di sconti agli allenatori non ne ha fatti quasi a nessuno, è come sia possibile che i tifosi romanisti al loro condottiero abbiano fin qui perdonato tutto. Dalla notte di Tirana, che ha portato al club la Conference League e all’allenatore un nuovo tatuaggio, è passato un anno e mezzo abbondante. Da allora ne sono successe tante, ma evidentemente non ancora troppe per il pubblico giallorosso: i posti Champions regolarmente mancati, i quattro derby persi con la Lazio, la polemica usata con scienza per evitare di ...

Prima le parole a distanza, ora il possibile faccia a faccia in tv. La Coppa Italia potrebbe far ritrovare José Mourinho e Massimo Mauro per un ... (247.libero)

Prima le parole a distanza, ora il possibile faccia a faccia in tv. La Coppa Italia potrebbe far ritrovare José Mourinho e Massimo Mauro per un ... (247.libero)

La Roma sta seriamente pensando di esoneraredopo gli ultimi risultati.l'ipotesi della società giallorossa Come riportato da Repubblica, l'allenatore della Romasarebbe vicina all'esonero dopo gli ultimi risultati: ...Nel mio piccolo, non penso di potermi paragonare a, perché tra la mia storia e la sua c'è ... Basta che uno di questi 'Soloni' si lamenti di un arbitraggio contro la sua squadra, ed'voilà'...Nel tempo a disposizione per far male alla squadra di Mourinho, Leao non ha mai calciato in porta: un trend negativo che si ripresenta, dopo le sfide contro l’Empoli (84'), Sassuolo (81') e ...Il tema centrale è ovviamente il futuro di Mourinho che è fortemente in bilico. La società vuole il quarto posto ma soprattutto risultati in linea con gli investimenti effettuati. Insomma l'ipotesi di ...