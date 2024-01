Morte ristoratrice Giovanna Pedretti | il post dell’influencer Biagiarelli | “Nessuna shitstorm”

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Ladipresso Le Vignole di Sant’Angelo, chiama in causa anche. Cos’ha detto il noto Chef. Odio social e non solo. Nel mirino la vicenda legata atrovata morta dopo essere finita al centro di un presunto caso legato ai social network: nei giorni scorsi ha fatto notare di aver ricevuto su Google una recensione al suo ristorante, dove si diceva che il cibo fosse ottimo, ma la compagnia meno. Il problema, secondo l’utente, sarebbero state due persone: un gay e una persona con disabilità che mangiava “con difficoltà”. La situazione – si legge nella recensione – non ha fatto sentire a proprio agio l’utente che ha lasciato il ristorante sconsolato. Pronta la ...