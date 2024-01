Morte Giovanna Pedretti | la rabbia della figlia contro la Lucarelli

Leggi su cityrumors

(Di lunedì 15 gennaio 2024), lache con un post si è scagliataSelvaggia: arrivano altri aggiornamenti su questa drammatica vicenda Arrivano degli importanti aggiornamenti in merito alla vicenda che ha visto come vittima. Ovvero la ristoratrice che si sarebbe tolta la vita nel fiume Lambro a Sant’Angelo Lodigiano (provincia di Lodi). A pochi passi dal locale di famiglia. A quanto pare la famiglia non aveva problemi economici, segno del fatto che la donna non aveva bisogno di farsi pubblicità per la sua pizzeria. Questo è quello che arriva dalle prime indagini che portano la firma delle forze dell’ordine. La ristoratrice suicida,...