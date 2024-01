Monza | negate le sedute da remoto | si dimette consigliera del Pd “Neomamme possano assolvere impegno a distanza”

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Siperché non le viene concesso di partecipare alledi consiglio comunale da. È la decisione, a suo dire obbligata, presa da Francesca Dell’Aquila – neomamma ecomunale del Pd a– che ha rassegnato le dimissioni perché impossibilitata a presenziare alledel comune a causa degli impegni genitoriali. Dell’Aquila aveva precedentemente tentato di introdurre la possibilità di partecipare a, come già accade in tanti settori lavorativi e anche in altri comuni e regioni, senza tuttavia riuscirci: “Ho partorito a settembre e durante la gravidanza ho proposto al mio gruppo consigliare una revisione del regolamento“, ha spiegato Dell’Aquila, ma le tempistiche preventivate erano di oltre un anno. Dell’Aquila, ha spiegato, ...

Neo mamma e consigliere comunale del Pd a, Francesca Dell'Aquila si è dimessa perché non le è stato concesso di partecipare alle sedute di consiglio comunale da remoto. Le parole di Francesca Dell'Aquila 'Ho partorito a settembre e ...Se invece le Coppe venisserocon decisioni prese fuori dal campo, allora assisteremmo a una ... L'altro posto in mezzo al campo dovrebbe essere preso da Nicolò Rovella , ora in prestito al, ...Francesca Dell'Aquila, neo mamma e consigliera comunale del Pd a Monza, si è dimessa perché non le è stato concesso di partecipare alle sedute di consiglio comunale ...Neo mamma e consigliera comunale del Pd a Monza, Francesca Dell'Aquila si è dimessa perché non le è stato concesso di partecipare alle sedute di consiglio comunale da remoto.