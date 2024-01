Monia La Ferrera ha una crisi al Grande Fratello | “Basta | chiudo tutto”

Leggi su biccy

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Dopo Heidi Baci e Beatrice Luzzi, un’altra donna ha accusato Massimiliano Varrese di essere pesante.Laieri pomeriggio ha avuto unaed ha palesato a Greta e Rosy la sua volontà di chiudere definitivamente le porte ad una possibile storia d’amore con lui. “Lui vuole altro che io non gli posso dare. Vuole che gli stia più vicino. Dice che ha capito la mia storia e che avrà pazienza, ma non lo dimostra. Si sveglia e si comporta in un’altra maniera. Le parole le porta via il vento, io guardo i comportamenti. Inutile che mi dici una cosa e poi fai altro. Sono un po’ stufa, lui vorrebbe un altro tipo di avvicinamento. Io gli sto vicina da amica, mi metto accanto a lui se prende il sole e parlo, lo ascolto, macosì. Io non cambio come sono! Sono cambiata troppe volte per gli altri. Io devo stare ...