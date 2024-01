Molte vicende di scomparsa di minori spesso per fortuna si risolvono Per altre invece | resta il dubbio che chi sa non abbia detto tutto Come per Denise Pipitone | Angela Celentano e Kataleya Alvarez | ad esempio

Leggi su iodonna

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Fiorenza Sarzanini (foto di Carlo Furgeri Gilbert). Nei primi sei mesi del 2023 sono scomparse 13.031 persone. Ne sono state ritrovate 6.297 e questo vuol dire che di oltre 6.700 non si hanno più notizie. Oltre 9.000 sono minorenni,conferma Maria Luisa Pellizzari, commissario straordinario del governo. È vero che molti ragazzi si allontanano volontariamente e poi ritornano, altri vengono portati via da un genitore in guerra con l’altro, altri ancora sono stranieri senza fissa dimora. Ma èttanto vero che moltissimi sono vittima di reati gravissimi ed è questo ad allarmare. Il caso più eclatante riguarda, la bimba di 5 anni portata via il 10 giugno scorso da un palazzo occupato da famiglie peruviane. Viveva lì con la mamma e altri parenti, all’inizio sembrava che in ...