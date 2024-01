Modugno | “La Supercoppa può cambiare l’annata del Napoli”

Leggi su terzotemponapoli

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Francesco, giornalista Sky, è intervenuto su Televomero durante “Il Bello del Calcio”. Queste le sue parole sulla vittoria delnel derby contro la Salernitana, e del prossimo impegno degli azzurri in: “La? C’è la speranza che possa essere una scintilla in grado di riaccendere ill’inerzia della stagione. Con la Salernitana si è vinto all’ultimo secondo e con un episodio che è girato bene quando ormai lo stadio si stava svuotando e preparando alla contestazione. Una vittoria in questa competizione può riportare calore. Nelle gerarchie del club il trofeo in palio questa settimana è all’ultimo posto”. “Per quanto riguarda le possibilità di successo, parliamo di partite secche in cui può succedere di tutto. Mi piace pensare che ...