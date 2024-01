Mo | Teheran | ' 100 giorni di fallimento sionista | futuro appartiene a Palestina'

(Di lunedì 15 gennaio 2024), 15 gen. (Adnkronos) - "Le 100.000 vittime palestinesi (tra cui oltre 23.000 martiri e più di 60.000 feriti) a seguito di 100di guerra del regimecontro Gaza, sono un documento oscuro e vergognoso che sarà conservato per sempre nelle pagine della storia e nel tribunale della coscienza umana per il regime fantoccio israeliano e il governo degli Stati Uniti". Lo ha scritto su X il portavoce del ministero degli Esteri iraniano Nasser Kanaani. Assieme al post, il responsabile ministeriale ha twittato un'infografica dal titolo "100di" e ha aggiunto che Israele è in imminente pericolo di collasso e che "ilalla".

...è stato inserito dal MiBACT nella lista dei "film italiani da salvare". Su Infinity. Il sapore della ciliegia Abbas Kiarostami 1997 Un uomo di mezza età vaga in auto per la periferia di...Le giornaliste iraniane Niloufar Hamedi ed Elaheh Mohammadi sono "temporaneamente" libere. Dopo 17 mesi di prigionia nel carcere di Evin, il regime dile ha rilasciate su cauzione:miliardi di rials, poco più di duemila euro. Resteranno fuori dal carcere fino al processo d'appello, la cui data non è ancora stata fissata, ma non potranno ...TEHERAN – Le giornaliste iraniane Niloufar Hamedi ed Elaheh Mohammadi, che denunciarono la morte di Mahsa Amini, la giovane curda morta dopo l'arresto perché non indossava il velo in modo corretto, ...Il conto alla rovescia per l’arma nucleare iraniana è cominciato, e così quello del confronto diretto con gli Stati Uniti e di un possibile raid preventivo israeliano.