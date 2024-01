Mo | raid Idf a Gaza City | 33 palestinesi uccisi

(Di lunedì 15 gennaio 2024), 15 gen. (Adnkronos) - Undelle forze israeliane nel nord dieffettuato stamattina presto ha ucciso almeno 33 persone e ne ha ferite decine di altre. Lo riferisce al Jazeera. Nel nord di, secondo l'Onu, le cure mediche sono estremamente limitate, poiché nella zona non ci sono più ospedali pienamente funzionanti.

Beirut, 20 dic. (Adnkronos) - Gli aerei da guerra israeliani hanno condotto attacchi su diversi obiettivi di Hezbollah in territorio libanese. ... (liberoquotidiano)

Gaza, 20 dic. (Adnkronos) - Un attacco aereo israeliano ha colpito un'area vicino all' ospedale kuwaitiano di Rafah , nel sud di Gaza. Il raid ha ... (liberoquotidiano)

Le notizie di domenica 24 dicembre sul conflitto tra Israele e Hamas , in diretta. Netanyahu: «Stiamo intensificando i combattimenti nella ... (corriere)

Gaza, 11 gen. (Adnkronos) - Almeno cinque palestinesi sono stati uccisi in un attacco israeliano a Rafah . Lo riporta al Jazeera. Israele ha ... (liberoquotidiano)

Altri due depositi di armi sono stati distrutti dall'a Khan Younis e altri depositi di armi ... Stop guerra a Gaza, poi dialogo" Yemen, nuovoUsa contro Houthi. I miliziani: "Risposta sarà ...In giornata sono stati 8 gli attacchi dei miliziani dal Libano, 5 i soldati dell'feriti. Dopo ... E a proposito deicontro gli Houthi dello Yemen, che colpiscono le navi nel Mar Rosso: "Sono un'...Al Jazeera afferma che le forze israeliane hanno preso d'assalto il campus dell'università nazionale An-Najah a Nablus, in Cisgiordania, arrestando almeno 25 studenti che stavano organizzando un ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Hamas pubblica video con tre ostaggi. Media: 25 studenti arrestati in raid Israele ...