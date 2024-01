Mo | Idf | ' arrestati 9 studenti affiliati ad Hamasu Università an-Najah di Nablus'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Tel Aviv, 15 gen. (Adnkronos) - L'Idf ha arrestato in un raid notturno nove membri di Hamas all'di an-di, in Cisgiordania. Lo ha reso noto l'esercito israeliano, aggiungendo che i sospettati, membri del corpo studentesco di Hamas ad an-, sono stati catturati dai riservisti dell'unità d'élite Duvdevan e da agenti della polizia di frontiera.