Mo | dedica gol a ostaggi | arrestato in Turchia calciatore israeliano

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Ankara, 15 gen. (Adnkronos) - Unche durante una partita inha mostrato un messaggio riferito alla guerra tra Israele e Gaza è stato. Lo riferiscono i media turchi. Sagiv Jehezkel ha fatto vedere un messaggio che diceva “100 giorni. 07/10” su una fasciatura al polso sinistro, dopo aver segnato un gol per la sua squadra, Antalyaspor, contro il Trabsonspor. Ieri il ministro della Giustizia turco aveva annunciato un'indagine su Jehezkel per sospetto “incitamento all'odio”, dopo che il suo club, dopo l'episodio, lo aveva licenziato.

Nel posticipo della 16ª giornata di Serie A, l' Inter vince per 0 - 2 in casa della Lazio . Il vantaggio nerazzurro arriva al 40', grazie a Lautaro ... (247.libero)

Il primocon la maglia che ha sempre sognato di poter indossare, l'emozione, la gioia, laal papà che non c'è più. Domenico Girasole ha vissuto una giornata speciale, la sua rete ha di fatto chiuso ...Ladel, da parte sua e dell'intera squadra, è a Laura Capucci, di recente infortunatasi in maniera seria al ginocchio. Nella ripresa le Titane partono all'arrembaggio, liberando in area ...Ankara, 15 gen. (Adnkronos) - Un calciatore israeliano che durante una partita in Turchia ha mostrato un messaggio riferito alla guerra tra Israele e Gaza è stato arrestato. Lo riferiscono i media tur ...Inaugura nel migliore dei modi il 2024 il Bari. Convincente vittoria in casa contro la Ternana, i brividi finali vengono scacciati dai 3 gol segnati in precedenza. Sul mercato si attendono rinforzi,..