Milestone | l’impegno per migliorare la vita dei pazienti | diagnosi dei tumori in giornata per ridurre l’ansia

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Due piccole statuette raffiguranti delle pecore nere scrutano l’Albenza attraverso la grande finestra dell’ufficio del “capo sognatore”: ciò che la letteratura comunemente associa a qualcosa di negativo, allaè invece il simbolo di un andare controcorrente in modo estremamente costruttivo. Perché qui, tra Sorisole e Valbrembo, l’azienda immaginata, fondata e plasmata da Franco Visinoni produce i migliori processatori di tessuti a microonde e strumenti per il trasporto, la conservazione e la dissezione dei campioni istologici. “Mi riconosco in queste pecore nere, perché io non voglio seguire il gregge e fare quello che fanno gli altri. Non mi diverte – spiega con orgoglio Visinoni, oggi 84 anni – Da quando fui licenziato da un’azienda americana mi sono detto che più nessuno lo avrebbe fatto: così sono tornato in Italia e nel 1988 ho creato la mia ditta. Da ...