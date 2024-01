Milano Moda Uomo | la riconnessione naturale di Prada

Leggi su panorama

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Entrando nell’headquarter di via Lorenzini l’impatto è forte e soprattutto inaspettato, come accade per ogni evento di. Un allestimento impeccabile riproduce l’immaginario comune di un ufficio istituzionale, austero e alienante, con tanto di computer, seggiole da ufficio statale e plafoniere al neon, la massificazione dell’estetica comune. È solo entrando che sotto ai nostri piedi un pavimento sopraelevato in vetro nasconde un sottobosco invernale in piena rigenerazione primaverile, con tanto di acqua di sorgente che scorre. L’allestimento, curato ancora una volta dallo Studio AMO, riflette, per estremi, la nostra quotidianità e nello stesso tempo la volontà umana di rimanere comunque connessi con le dinamiche naturali, la voglia dicon la natura. Concetti che, secondo Miucciae Raf Simons, sono alla base di ...