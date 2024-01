Milano Moda Uomo | Fendi di città e Fendi di campagna

Leggi su panorama

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Per il prossimo autunno inverno Silvia Venturinigioca sulla dualità dell’urbano e del bucolico partendo dall’iconografia del kilt scozzese che perla l’intera collezione, declinato in lunghi short plissettati indossati con stivali Wellington in pelle e calzini da trekking, gonne plaid o classici pantaloni rivisti con pieghe lungo la gamba. Le generose silhouette dei capispalla, con spalle raglan e bottoni in pelle, sono arricchite da colli in pelle Selleria e accenti contrastanti in camoscio effetto velluto a coste. Ci sono cappotti stile pescatore e giacche cerate impermeabili in tela FF side-by-side con opulenti giacche bomber e caban con profili e cuciture in shearling rasato trompe l’oeil. La maglieria color-block esalta i giocosi particolari della sartoria, dalla lucentezza di maglie a trecce pressate a caldo a cardigan avvolgenti a costine ...