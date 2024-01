Milano Moda Uomo | Day 4

Leggi su panorama

(Di lunedì 15 gennaio 2024) L’ultima giornata milanese di sfilate in presenza - martedì sarà il turno delle cinque presentazioni digital - si apre con l’utopia dell’universo creato da Dhruv Kapoor dove due università contrapposti si fondono per dare vita a una realtà in cui l’armonia, la pace, l’equilibrio e l’amore trionfano su tutto. Il fascino urban luxe cui ci ha abituato lo stilista presta il fianco a una conversazione sul concetto di unità e sintonia, incarnato dal motto «Better Together». Come in un campionato sportivo senza suddivisioni in squadre o paesi, basato soltanto su una passione condivisa. Sport, utility e sartorialità s’intrecciano con naturalezza in un solo spirito, portato in scena attraverso materiali anticonvenzionali, abbinamenti cromatici eclettici e dettagli insoliti. I tessuti tradizionali vengono reimmaginati per dare vita a strutture potenziate, come quelle dei nei neo-tailleur in ...