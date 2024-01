Milano | inchiesta su vigili | pm chiede processo per trans Bruna e cinque ' ghisa'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 15 gennaio 2024), 15 gen. (Adnkronos) - La pm diGiancarla Serafini ha chiesto ilper laessualee peragenti della polizia locale (per due è stata chiesta l'archiviazione dopo la chiusura indagine) coinvolti nell'episodio avvenuto lo scorso 24 maggio a. Laessuale di origine brasiliana, che stava dando in escandescenze, era stata avvicinata al parco Trotter e nel tentativo di calmarla gli agenti l'avrebbero accerchiata, colpita con un manganello e con calci e spray al peperoncino come raccontato da lei nella denuncia per lesioni personali aggravate presentata dal suo legale, l'avvocatessa Debora Piazza. Nel tragitto dal parco Trotter all'Ufficio centrale arresti e fermi della polizia locale per identificarla ...