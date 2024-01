Milanmania | Leao non tira in porta | al Milan non serve a nulla

La gara vinta col Sassuolo non ha mostrato grandi segnali di crescita, gioco non pervenuto , bene il sesto sigillo di Pulisic e poi è scoppiato il caso. Giù le mani dal portoghese. Non sta ...è più ottimista: "non è in questo elenco perché il suo valore è diverso, rappresenta un argomento a parte per il Milan". i milanisti non riescono a stare tranquilli: "niente ...La vittoria contro la Roma ha messo in cassaforte il discorso Champions League per il prossimo anno: partita vinta meritatamente, con tante note positive. Come.La vittoria contro l`Empoli lascia in eredità oltre ai 3 punti in trasferta dopo 3 mesi, un clean sheet e una buona prova generale. Aggiorniamo lo score del mercato:.