Milan | Vasquez verso il rientro

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Secondo quanto riportato da Sky Sport, sono in corso dialoghi tra ile lo Sheffield Wednesday per risolvere anticipatamente il prestito...

Devis Vasquez, portiere di proprietà del Milan , attualmente si trova in prestito allo Sheffield Wednesday. I suoi numeri in Championship (pianetamilan)

... dove soloe Fiorentina hanno vinto. Dopo la partenza di Dragusin, dovrebbe essere Bani ad assumere il ruolo di perno della difesa a tre: al suo fianco De Winter e, prondi a ingabbiare ...... al 'Ferraris' il Genoa ha incassato solamente due sconfitte (Fiorentina e) ed ha fermato le ... Gilardino schiererà Bani in mezzo alla difesa, circondato da De Winter e. Davanti ci si ...In casa Milan è possibile il rientro di un portiere. Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, è in corso un incontro tra il club rossonero e lo Sheffield Wednesday per l'interruzione del prestito d ...Finisce senza vincitori né vinti la sfida del "Ferraris" fra Genoa e Torino. Rossoblu e granata si dividono la posta in palio pareggiando per 0-0 e conquistando un punto a testa che fa salire la ...