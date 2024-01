Milan | tris a San Siro | la Roma sempre più giù

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Ilritrova gioco, grinta e sorriso in campionato, dimentica il ko in Coppa Italia firmando la terza vittoria consecutiva (la quarta nelle ultime cinque partite) e buttapiù giù lache scivola al nono posto in classifica. Serviva ad entrambe un successo per togliersi le scorie velenose dell'eliminazione nella coppa nazionale e il Diavolo se l'è preso con la forza del gruppo, la qualità dei suoi uomini e in particolare di Giroud, autore di un gol e di un assist al bacio con cui ha messo il sigillo sul 3-1 finale. Avanti di due reti grazie al gol di Adli all'11 e del francese al 56', ilha concesso alladi tornare in partita su rigore, firmato da Paredes, per un errore difensivo di Calabria ma ci ha pensato il nazionale transalpino a togliere al Diavolo ogni paura con un colpo ...