Milan | Stefano Pioli trascinato dal fattore Francia

Leggi su dailymilan

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Ildial successo dal. Theo Hernandez, Olivier Giroud e Yacine Adli fanno volare il diavolo Nella vittoria delsulla Roma per 3-1, i ragazzi dihanno messo in campo un’ottima prestazione, tenendo il controllo del gioco e sfruttando al massimo le occasioni create. Non è un caso che le reti messe a segno dai rossoneri, siano state timbrate dal trio francese formato da Olivier Giroud, Theo Hernandez e Yacine Adli. Tutti, con la prestazione di ieri, si sono potuti togliere qualche sassolino dalla scarpa. Chi per un motivo, chi per un altro. Uno su tutti Olivier Giroud. A ogni sessione di mercato si parla di quanto ci sia bisogno di un suo vice o un suo erede. Spesso gli ...