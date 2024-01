Milan - Roma | non c' è nulla di casuale

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Non èche ilsia più forte di questa: vi bastano Maignan, Theo, Leão, Pulisic, Calabria e Giroud? Non èche i nodi di Mourinho siano venuti al pettine - tutti - proprio nel ...

Nzola (F)3 - 1 (HIGHLIGHTS ) 11' Adli (M), 56' Giroud (M), 69' rig. Paredes (R), 84' Theo Hernandez (M) Lunedì 15 gennaio ore 20.45: Atalanta - Frosinone su Sky Sport Calcio, Sky ...Non è casuale che ilsia più forte di questa: vi bastano Maignan, Theo, Leão, Pulisic, Calabria e Giroud Non è casuale che i nodi di Mourinho siano venuti al pettine - tutti - proprio nel mese di gennaio: gli ...Le valutazioni dei giallorossi al termine della sfida di San Siro che si è chiusa con il successo dei rossoneri: ecco chi sono migliori e peggiori ...Michele Criscitiello su Sportitalia.com: I rapporti nascono e finiscono e non è un'offesa dire che ormai Pioli e il Milan si sono detti e dati tutto. Stesso discorso per Mourinho ...