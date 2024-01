Milan-Roma | Daspo per sei tifosi giallorossi | avevano nascosto dei fumogeni nei panini

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Giuseppe Petronzi, Questore dio, ha emesso seinei confronti di altrettantidellaal termine del match di Serie A contro il. Per cinque di loro è scattato il divieto di accesso alle manifestazioni sportive per un anno, mentre per il sesto, un minorenne, recidivo, il provvedimento è di 18 mesi. Dopo aver accesso deinel parcheggio riservato agli ospiti, un 19enne aveva tentato di introdurre all’interno dello stadio altri, nascondendoli dentro i, poi avvolti nella carta stagnola. La polizia se n’è però accorta durante il filtraggio deiospiti ed ha allontanato i responsabili dall’area dell’impianto. La gara poi si è svolta tranquillamente, senza scontri né disordini tra le ...

... ex giocatore del, ha parlato ai microfoni di Sky Calcio Club della prestazione di ieri di Theo Hernandez contro la. Ecco le sue dichiarazioni. PAROLE - "Credo che Theo Hernandez ...- Fabio D'Innoncenzo usa l'ironia dopo la sconfitta dellacontro ila San Siro . Il regista e sceneggiatore romano, molto tifoso dei giallorossi, ha commentato il ko con i rossoneri sui social. "Defeat at the San Siro" , recita il post ufficiale ...In occasione della partita di calcio di serie A tra AC Milan e AS Roma, il Questore di Milano Giuseppe Petronzi ha predisposto un servizio di ordine pubblico che è entrato in funzione sin dalla ...Senza smaltimento. Le scorie di coppa si riversano anche sul campionato. Dopo i primi illusori minuti la Roma non mostra reazioni e si scioglie a San Siro alla prima occasione avversaria. La posizione ...