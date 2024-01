Milan Roma | DASPO per i tifosi Cosa è successo a San Siro?

Olivier Giroud , in occasione di Milan-Roma , ha messo a segno il suo 10° gol in campionato in questa stagione. Ecco le sue dichiarazioni (pianetamilan)

Ilsarebbe in testa alla classifica per punti fatti dai goal segnati in quel frangente se il ... Nella classifica dei minuti di recupero 90imo+ troviamo la(4:0) indice della voglia di non ...La partita contro laa San Siro ha evidenziato ancora una volta come la societànon sia un potere forte nel panorama del calcio italiano (in Champions i tifosi se n'erano accorti diverso tempo prima). Chi ha ...L'episodio prima della partita di ieri sera tra rossoneri e giallorossi a San Siro. Il tifoso, un 19enne, è stato fermato all'ingresso durante i controlli di filtraggio: scattato il Daspo come per alt ...La Roma perde 3-1 contro il Milan a San Siro nella giornata numero 20 di Serie A. Nel primo tempo i rossoneri vanno avanti con un gol di Adli, chiudendo la frazione con il minimo vantaggio, nonostante ...