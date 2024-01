Milan-Roma | Daspo a 6 sostenitori giallorossi | l’incredibile motivazione

In questa strana stagione di Serie A in cui, a parte Inter e Juventus, nessuna delle grandi si può ritenere soddisfatta del proprio operato e in cui ... (ultimouomo)

C'è ancora tantissima delusione tra i tifosi giallorossi dopo la dura sconfitta contro il. Laha lasciato San Siro con un'altro ko che preoccupa e lascia in ansia i tifosi per il futuro . Tra questi anche Rossella Sensi , che si è affidata ai social per esprimere i suoi ...'Allo stadio per la partitaerano tutti assenti tranne soli due agenti e le moto che tra l'altro scortano i pullman delle squadre sono tutte assenti - ha sottolineato in una nota ...Il serbo è ai ferri corti con il Lilla e si sarebbe proposto alla squadra di Allegri dopo il Milan. Profilo, quello dell’ex Roma, che non stuzzicherebbe però al momento la Juventus, così come i ...Spazio, quindi, al 3-1 con cui ieri sera, a 'San Siro', il Milan ha schiantato la Roma. Ha funzionato il discorso motivazionale pre-partita di Gerry Cardinale e Zlatan… Leggi ...