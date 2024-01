Milan-Roma 3-1 | tris rossonero e Mourinho sprofonda

(Di lunedì 15 gennaio 2024) (Adnkronos) – Ilbatte laper 3-1 oggi al 'Meazza' e rafforza la terza posizione in classifica con il successo nel match valido per la ventesima giornata della Serie A 2023-2024. A decidere il posticipo domenicale sono i gol 'francesi' di Adli all'11', Giroud al 56' e Theo Hernandez all'84'. Inutile la rete

Finisce 3 - 1 la sfida di San Siro tra. I quattro francesi della squadra di Pioli meglio di tutti gli altri: il migliore in assoluto è Giroud, autore di un gol e di un assist di tacco per il gol di Theo, molto bene come Adli e ...Il tabellino di(4 - 3 - 3): Maignan; Calabria, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez (89' Jimenez); Loftus - Cheek, Adli (89' Zeroli), Reijnders; Pulisic (78' Musah), Giroud, Leao (79' ...Un rigore a San Siro e uno non dato che ha creato molte polemiche sui social, soprattutto tra i tifosi del Milan. I rossoneri hanno giocato la ventesima giornata di Serie A contro la Roma che doveva..Finisce 3-1 il big match di giornata Milan-Roma. A segno Adli e Giroud per i rossoneri, poi Paredes ad accorciare. Chiude la gara Theo Hernandez nel finale.