Milan-Roma 3-1 | tris rossonero e Mourinho sprofonda

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Pubblicato il 15 Gennaio, 2024 (Adnkronos) – Ilbatte laper 3-1 oggi al 'Meazza' e rafforza la terza posizione in classifica con il successo nel match valido per la ventesima giornata della Serie A 2023-2024. A decidere il posticipo domenicale sono i gol 'francesi' di Adli all'11', Giroud al 56' e Theo Hernandez all'84'. Inutile la rete di Paredes su rigore al 24' del secondo tempo per i giallorossi di, sempre più in crisi dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia. In classifica i rossoneri salgono a quota 42, a -9 dalla capolista Inter e a +9 sulla Lazio quinta. Terza sconfitta nelle ultime 5 partite per i capitolini cheno al nono posto in classifica con 29 punti. Dopo nemmeno un minuto la prima iniziativa è delcon una conclusione di Giroud in diagonale parata da ...

