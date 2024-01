Milan-Roma 3-1 | Pioli | “Toglieteci dalla corsa Scudetto” | Serie A News

A Sky Calcio Club Luca Marchegiani commenta la vittoria dele il momento dei rossoneri: 'E' una squadra che ha ritrovato le certezze'. E in particolare sottolinea un protagonista: 'Mi è piaciuto molto Adli, non sarà bellissimo da vedere, ma è sempre ...Il tecnico salentino vuole tornare in panchina, in Italia. Secondo i media italiani sono tre le big a contenderselo: Napoli,. Lui, Antonio Conte vuole il Diavolo. Il tecnico Roberto Sorrentino , collega di Antonio Conte , ha rilasciato una breve intervista ai microfoni di Calcio Style in merito alla situazione ...L’anonima prestazione dell’attaccante della Roma nel ko contro il Milan ha scatenato l’ironia degli utenti: ecco le reazioni più divertenti. Nel mirino anche Mourinho ...Intervenuto negli studi di Sportitalia, Giovanni Capuano ha commentato così la vittoria dei rossoneri sulla Roma. Le sue dichiarazioni. CAPUANO – «Questa vittoria chiude definitivamente la corsa per ...