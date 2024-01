Milan-Roma 3-1 Le pagelle dei giallorossi

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Lacade ao 3-1. Gli uomini di Mourinho giocano meglio rispetto al derby ma peggio rispetto alle partite con Atalanta e Napoli. Un primo tempo privo di occasioni e un secondo tempo giocato in maniera più propositiva. Il rigore segnato da Paredes porta un entusiasmo che per un attimo fa credere che la partita si potesse pareggiare. Una magia di Giroud riporta tutti con i piedi per terra. Laè 9° con 29 punti e il 4 posto dista ora 5 punti. Vediamo nel dettaglio i voti dei calciatori della: Svilar 5,5 – 3 gol subiti, 3 gol difficili da evitare, poteva essere la partita decisiva per lui ma non è andata bene Mancini 6 – Gioca 45 minuti, ancora una volta sul dolore, stringe i denti fino a fine primo tempo, ma nello spezzone in campo fa il suo Llorente 5,5 – Non era facile torna da un infortunio e ...

