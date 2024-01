Milan - Roma 3 - 1 | il discorso prepartita di Cardinale

(Adnkronos) – Il Milan batte la Roma per 3-1 oggi al ‘Meazza’ e rafforza la terza posizione in classifica con il successo nel match valido per la ... ()

Ilvince 3 - 1 contro la: debutto in tribuna autorità per la coppia Cardinale - Ibrahimovic, con il primo che ha rivolto un discorso motivazionale alla squadra. Il commento da San Siro di ...... la si arrende anche ala San Siro perdendo per 3 - 1 la prima di ritorno in Serie A. Ko ... Resto a, non ne so niente di andare via". ...MILAN ROMA FORMAZIONE – Si preannuncia una novità nell’undici giallorosso in vista del big match contro il Milan a San Siro. Stando a Sky Sport a proteggere i pali… Leggi ...Di Carlos Passerini A San Siro vince ancora il Milan di Pioli, che soffre solo nel finale dopo il rigore di Paredes. Mourinho sempre più giù Nella notte delle grandi… Leggi ...