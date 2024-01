Milan | Pulisic | “Fuori dalla corsa scudetto? Ingiusto dirlo | manca ancora mezza stagione”

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Christianrilascia un’intervista a The Athletic, dopo le prime ventisei prime ventisei presenze con la maglia del: “Qui mi diverto, si tratta di una grande opportunità. Musah? Lui è incredibile, mi piace giocare insieme in Nazionale. Quando non capisco qualcosa, mi aiuta sempre, mi insegna tante cose, soprattutto di calcio“. Sul ruolo preferito: “Ho imparato molto giocando sulla fascia destra. Ora sono migliorato anche con il piede debole, soprattutto tatticamente“. Si parla poi di: “, non è giusto dire che siamo. Dobbiamo spingere e fare il massimo. Prossimamente avremo anche l’Europa League e ci sono anche molte partite in campionato. Non siamo scoraggiati da quello che ...

L’esterno americano, Christian Pulisic , in una recente intervista ha ammesso che per la corsa scudetto il Milan non è tagliato fuori Qualità, ... (dailymilan)

Scrive Zazzaroni: Non è casuale che ilsia più forte di questa Roma: vi bastano Maignan, Theo, Leão,, Calabria e Giroud Non è casuale che i nodi di Mourinho siano venuti al pettine - ...... culminata in un colpo di testa di. In quel caso, i rossoneri avevano trovato ben 5 ... Ilva in difficoltà, se non sbraca del tutto, contro le squadre che si si alzano e si abbassano ...Christian Pulisic ha rilasciato un’intervista sul suo arrivo al Milan e sulla possibilità dei rossoneri di lottare ancora per lo Scudetto ...Gara piuttosto tranquilla quella di ieri tra rossoneri e giallorossi anche se alcuni episodi dubbi ci sono stati. L’ex arbitro Graziano Cesari a Pressing ha detto la sua su due episodi dubbi capitati ...