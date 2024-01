Milan | Pioli | “Non sono infastidito | ma toglieteci dalla corsa Scudetto”

Leggi su notizie

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Il tecnico rossonero ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la vittoria contro la Roma: “Abbiamo fatto un’ottima gara, potevamo avere qualche punto in più in classifica” La prova del nove: 9 punti dal primo posto dell’Inter, +9 sul quinto posto ora occupatoLazio. Stefanos’è soddisfatto della prestazione del suo, capace di schienare la Roma a San Siro: “Sul 2-1 si erano riaperti i giochi perché non siamo riusciti a chiuderla prima… Poi il terzo gol ci ha dato maggiore tranquillità, cipiccole cose che dobbiamo migliorare, ma abbiamo fatto bene sotto l’aspetto tattico”, ha commentato il tecnico rossonero. Stefanoha parlato a Dazn dopo la vittoria contro la Roma (Ansa Foto) – Notizie.comSul mercato potrebbe ricevere una manosocietà: “Il club sa che ci ...