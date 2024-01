Milan | Pioli | «Corsa Scudetto? Noi ci chiamiamo fuori!»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Le parole di Stefano, tecnico del, dopo la vittoria ottenuta dai rossoneri contro la Roma a San Siro Stefanoha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria delcontro la Roma. Di seguito le sue parole. CONTRIBUTO DAGLI ESTERNI D’ATTACCO – «Hanno fatto il lavoro che gli avevamo chiesto. Noi facciamo lavorare tanto i terzini, Calabria ha lavorato tanto. Gli esterni sono stati aggressivi sui terzi loro, abbiamo provato ad aspettarli di più per non concedergli profondità. Possiamo fare meglio la fase difensiva, sull’episodio da rigore non abbiamo assorbito bene il movimento di Pellegrini. In campo tatticamente siamo stati equilibrati». CRITICHE – «Non sono né preoccupato, né infastidito, né permaloso su certe critiche. Le aspettative ce le siamo alzati da soli, quindi è normale che ci ...