Milan | parole al miele di Pulisic Leao tra calcio e moda Ma c’è un dato …

Andrea Capone , ex calciatore del Milan , ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla sua esperienza in rossonero (pianetamilan)

Queste ledell'ex presidente della Roma Rosella Sensi in un post su Instagram. 'C'è ancora una stagione tutta da giocare, la zona Champions non è lontana e il cammino in Europa non è ...Tutti i dettagli Michele Criscitiello, nel suo editoriale per Sportitalia, ha fatto il punto sulla trattativa per il possibile approdo di Antonio Conte sulla panchina del...Il giocatore del Milan Christian Pulisic, ha rilasciato un’intervista a The Athletic. Ecco le parole sulla lotta Scudetto tra Juve e Inter L’esterno del Milan, Christian Pulisic, ha rilasciato un’inte ...Pulisic ha rilasciato una lunga intervista per The Athletic. Tanto Milan nelle parole dell'americano. Di seguito le sue dichiarazioni.