Milan | il presidente del Brest | 'Brassier può partire | ma servono offerte convincenti'

Dal canto suo, tuttavia, ilgranata ha respinto con forza qualsiasi eventuale operazione ... con quest'ultimo che ha avuto modo di esordire in Coppa Italia , ilstarebbe valutando di ...Lilian Brassier, centrale del Brest, sarebbe obiettivo dichiarato del mercato di Napoli e: ildel club non chiude le porte C'è un grande protagonista della splendida cavalcata del Brest , terzo in Ligue 1 e reduce da cinque vittorie consecutive senza subire alcuna rete: ..."Non è stata abbandonata questa pista. La società sta lavorando per colmare questa necessità: sicuramente serve ancora un difensore". Alla vigilia del match contro ...Doccia gelata per il Milan di Stefano Pioli. La trattativa per il difensore si complica, i rossoneri devono cambiare obiettivo di mercato.