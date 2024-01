Migliori videogiochi per PSVR2

Leggi su tuttotek

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Ilè un’altra novità che ha apportato Sony in combinazione con la PS5, per continuare a giocare con la realtà virtuale e avventurarci in prima persona in mondi fantastici in cui affrontare creature fantastiche e visitare luoghi che non esistono nella nostra realtà, qui trovi i ! Dopo il successo del PlayStation VR, la Sony ha continuato a puntare sulla realtà virtuale e ha rilasciato così il nuovo, che abbiamo analizzato in questo articolo. Il nuovo visore per la realtà virtuale è uscito il 22 febbraio 2023 e da allora sono usciti alcunimolto interessanti, ma quali sono i? In questa lista troverai quelli che, secondo noi, sono un must-have per chi possiede il visore e che devi assolutamente provare. Horizon Call of the Mountain Questo è praticamente il titolo di punta del ...