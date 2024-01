Migliorare la copertura del Wifi a casa

Leggi su navigaweb

(Di lunedì 15 gennaio 2024) La velocità di trasmissione su reti wireless a 5 GHz è decisamente più elevata, ma lalascia molto a desiderare per un limite fisico delle onde utilizzate per la trasmissione: a frequenze così elevate difficilmente il segnale del modem riuscirà a superare uno o due muri, degradando velocemente. Queste velocità sono quindi sfruttabili solo nella stessa stanza del modem con una distanza massima di circa 20 metri senza muri: non appena il segnale attraversa un muro, perde d'intensità fino a sparire due stanze dopo. Se il nostro PC o dispositivo wireless è troppo lontano per sfruttare a dovere la rete a 5 GHz del nostro modem e/o vogliamo evitare di usare la rete a 2,4 GHz (sempre molto intasata e piena di interferenze) vediamo in questa guida come utilizzare al meglio i ripetitori Wi-Fi a 5 GHz, così da portare questo tipo di segnale in ogni stanza della ...