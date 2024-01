“Mi meraviglio di te” | scontro epico in tv tra Serena Bortone e Annamaria Bernardini de Pace

'Ognuno è libero di condannare o meno…midi te che sei così libera ', afferma allora l'avvocato che si definisce 'anti - niente'. A quel punto la conduttrice si esalta in stile ...Locon Rita Dalla Chiesa Non si è fatta attendere la replica di Dalla Chiesa che, ... Miche tu abbia ancora una qualche credibilità. Scusa, ma è difficile accettare le tue lezioni di ...Un botta e risposta veemente tra Serena Bortone e l’avvocata Annamaria Bernardini De Pace nell’ultima puntata del programma di Rai Tre «Che sarà». Tema l’antifascismo e le ultime polemiche per i radun ...Il dibattito sui fatti di Acca Larentia durante la puntata di Che sarà… di sabato 13 gennaio 2024 è sfociato in uno scontro tra la conduttrice Serena Bortone e l'ospite Annamaria Bernardini De Pace.