Mew e Matthew saranno sostituiti? Due nuove cantanti pronte a entrare nella scuola

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Con il ritiro di Mew enon è stato solo Amici 23 a dover salutare due allievi molto amati, ma anche Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli hanno perso dei bravidalle loro squadre, così le due professoresse hanno scelto di fardelle sostitute. Durante la puntata del daytime di lunedì 15 gennaio 2024, i provini delle due ragazze sono stati fatti vedere agli altri partecipanti del talent. Amici 23: ecco chi sono leallieve Al posto di Mew eentrerannodi Amici 23 due giovani. Anna Pettinelli ha proposto l’ingresso di Nahaze, che è già abbastanza conosciuta sui social media, mentre Lorella Cuccarini ha chiesto un banco per Kia, che aveva già ...

Amici 23, le brutte sorprese per il programma di Maria De Filippi potrebbero non essere finite. Secondo alcune indiscrezioni riportate da Mondo Tv ... (caffeinamagazine)

Maria De Filippi ha parlato dell’abbandono volontario di Mew e Matthew durante l’ultima puntata di Amici 23, anche se non si è esposta troppo ... (anticipazionitv)

Amici 23 spoiler : dopo l’abbandono di Mew e Matthew anche due allieve pronte ad andare via dalla scuola del talento? l’indiscrezione che preoccupa i ... (blogtivvu)

Il lunedì per i fan di Amici 23 vuol dire solo una cosa: il ritorno del daytime. Proprio così oggi, 15 gennaio 2024, è andata in onda su Canale 5 ... (tutto.tv)

Con il ritiro di Mew e Matthew non è stato solo Amici 23 a dover salutare due allievi molto amati, ma anche Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli ... (anticipazionitv)

Nessun calo d'ascolti per Amici dopo l'addio alla scuola di due allievi amatissimi dal pubblico: la prima puntata senza, infatti, è stata seguita da 3,3 milioni di spettatori e lo share ha sfiorato il 24%. Lo speciale del 14 gennaio si è aperto con la conferma di Maria De Filippi dell'addio al cast dei ...Amici 23 spoiler : dopo l'abbandono dianche due allieve pronte ad andare via dalla scuola del talento L'indiscrezione che preoccupa i fan del talent. Amici 23 spoiler, dopoaltre due allieve sarebbero pronte ...Il ritiro di Mew e Matthew ha spinto le insegnanti a richiedere due new entry: la decisione finale sarà della commissione interna ...L’ “ M&M gate” continua La decisione di Mew e Matthew di abbandonare “Amici” potrebbe influenzare anche altri alunni della scuola.