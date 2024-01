Meteo | nuove perturbazioni in arrivo Ecco dove

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Inuna nuova perturbazione atlantica sull’Italia e sul bacino del Mediterraneo. La prima di queste, la numero quattro del mese, ha fatto il suo ingresso nella serata di domenica 14 sulle regioni centro-meridionali e prosegue anche nella giornata di oggi, lunedì 15 gennaio, accompagnata da alcune precipitazioni Il tempo infatti peggiorerà prima sulle regioni centrali, poi sul Sud peninsulare con piogge moderate e nevicate sugli Appennini a quote alte. Al Nord, invece, ci saranno nubi basse sulle zone pianeggianti, con possibili banchi di nebbia tra il tardo pomeriggio e la sera. Sul resto dei settori è invece atteso il sole. In seguito una perturbazione più attiva, la sesta del mese, dovrebbe investire gran parte dell’Italia nei prossimi giorni, tra mercoledì 17 e giovedì 18 giennaio. Le previsioni al Nord La giornata di lunedì 15 gennaio vedrà ...

